Fenerbahçe'ye kızıp eşini terlikle gözünden etti! İstanbul'da akılalmaz olay: İşte cezası...
İSTANBUL'da, Fenerbahçe'nin yenilmesine kızan fanatik bir koca, evde tartıştığı eşini fırlattığı terlikle gözünden etti. O kocanın cezası belli oldu.
İstanbul'da yaşayan Kazım Ergen, fanatiği olduğu Fenerbahçe'nin müsabakalarından hiçbirini kaçırmıyordu. Ergen, 16 Aralık 2007'de Gençlerbirliği – Fenerbahçe arasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlanan maçta kazandıklarına sevinmeden futbolcuların oyununa kızdı.
Maçın ardından eve giden ve evde alkol alan Ergen, eşi Melek Ergen'in kendisiyle de ilgilenmediği gerekçesiyle tartışma çıkardı.
Eşi Melek Ergen ile tartışmaya başlayan Kazım Ergen, tartışmanın bir süre sonra büyümesiyle ayağında bulunan terliği eşi Melek Ergen'e fırlattı. Kazım Ergen'in fırlattığı terlik, Melek Ergen'in yüzüne isabet etti.
Melek Ergen, yüzüne isabet eden terlik sonrasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Melek Ergen'in gözünde, terliğin isabeti sonucunda görme kaybı meydana geldi. Bunun üzerine, Kazım Ergen'e, eşi Melek Ergen'e yönelik "kasten yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı.