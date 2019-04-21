Fenerbahçe'nin yıldızı Hasan Ali Kaldırım aldatıldı mı Bomba iddia

Fenerbahçe'nin yıldızı Hasan Ali Kaldırım aldatıldı mı Bomba iddia

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın eşi Saynur Öztürk'ün milli futbolcuyu Yunan Instagram fenomeni Panayiotis Karagianis ile aldattığı iddia edildi. Saynur Öztürk ile Panayiotis Karagianis arasındaki samimi görüntü dikkat çekerken, Yunan basını ise Saynur Öztürk ile Panayiotis Karagianis'in aşk yazdı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Hasan Ali Kaldırım aldatıldı mı Bomba iddia - Sayfa 1

Saynur Öztürk ile Panayiotis Karagianis arasındaki samimi görüntü dikkat çekerken, Yunan basını ise Saynur Öztürk ile Panayiotis Karagianis'in aşk yazdı.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Hasan Ali Kaldırım aldatıldı mı Bomba iddia - Sayfa 2

Fenerbahçe'nin başarılı sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, 2016 yılında dünya evine girdiği Saynur Öztürk hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Hasan Ali Kaldırım aldatıldı mı Bomba iddia - Sayfa 3

Hasan Ali Kaldırım'ın eşi Saynur Öztürk'ün milli futbolcuyu Yunan Instagram fenomeni Panayiotis Karagianis ile aldattığı iddia edildi

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Fenerbahçe'nin yıldızı Hasan Ali Kaldırım aldatıldı mı Bomba iddia - Sayfa 4

Saynur Öztürk ile Panayiotis Karagianis'in samimi görüntüsü büyük şok etkisi yaratırken, Yunan basını ise ikilinin aşk yaşadığını yazdı.

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