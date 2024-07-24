Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri İstanbul'a geldi! Taraftarlar onu coşkuyla karşıladı

Fenerbahçe Kulübü, 27 yaşındaki Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi ve kulübü Sevilla ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "En-Nesyri sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir." denilmişti. Özel uçakla İspanya'nın Sevilla kentinden yola çıkan golcü oyuncu, saat 16:00 civarında, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.