Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri İstanbul'a geldi! Taraftarlar onu coşkuyla karşıladı
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe Kulübü, 27 yaşındaki Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi ve kulübü Sevilla ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "En-Nesyri sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir." denilmişti. Özel uçakla İspanya'nın Sevilla kentinden yola çıkan golcü oyuncu, saat 16:00 civarında, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
En-Nesyri'yi, sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco karşıladı.
Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen oyuncu, çıkışta kendisini bekleyen bir grup taraftarın yanına giderek imza verdi ve fotoğraf çektirdi.
Bu esnada taraftarlar, En-Nesyri'nin boynuna Fenerbahçe atkısı taktı. Faslı forvet, kendisini bekleyen araçla konaklayacağı otele hareket etti.