Fenerbahçe'nin transfer listesi sızdı! Bomba isimler var

Lig tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda trasnfer çalışmalarına şimdiden start vermeye başladı. Habertük'ün haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer listesi bir hayli kabarık. İşte yeni sezonda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimler...