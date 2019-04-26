Fenerbahçe'nin transfer listesi sızdı! Bomba isimler var

Fenerbahçe'nin transfer listesi sızdı! Bomba isimler var

Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start verenFenerbahçe'nin listesinde sürpriz isimler var. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler...

Fenerbahçe'nin transfer listesi sızdı! Bomba isimler var - Sayfa 1

Lig tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda trasnfer çalışmalarına şimdiden start vermeye başladı. Habertük'ün haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer listesi bir hayli kabarık. İşte yeni sezonda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimler...

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Fenerbahçe'nin transfer listesi sızdı! Bomba isimler var - Sayfa 2

Emre Kılınç - Takımı: Sivasspor - Yaşı: 24

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Fenerbahçe'nin transfer listesi sızdı! Bomba isimler var - Sayfa 3

Nazım Sangare - Takımı: Antalyaspor - Yaşı: 24

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Fenerbahçe'nin transfer listesi sızdı! Bomba isimler var - Sayfa 4

Vedat Muriqi - Takımı: Rizespor - Yaşı: 25

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