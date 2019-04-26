Fenerbahçe'nin transfer listesi sızdı! Bomba isimler var
Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start verenFenerbahçe'nin listesinde sürpriz isimler var. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler...
Lig tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda trasnfer çalışmalarına şimdiden start vermeye başladı. Habertük'ün haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer listesi bir hayli kabarık. İşte yeni sezonda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimler...
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Emre Kılınç - Takımı: Sivasspor - Yaşı: 24
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Nazım Sangare - Takımı: Antalyaspor - Yaşı: 24
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Vedat Muriqi - Takımı: Rizespor - Yaşı: 25
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