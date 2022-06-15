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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

FENERBAHÇE'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı-Lacivertli ekip, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla eşleşti.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncüsü İttifak Holding Konyaspor ve 4'üncüsü Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri ise TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde belirlenecek.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.

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