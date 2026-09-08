Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor! Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe, 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına İtalyan devi Roma karşısında başlıyor. Sarı-lacivertliler lig aşamasının ilk haftasında taraftarı önünde üç puan arayacak. Peki, Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Maç şifresiz mi? Marco Asensio oynayacak mı? İşte karşılaşma öncesi merak edilenler…

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Roma Şampiyonlar Ligi karşılaşması 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmayla birlikte 2026-2027 sezonundaki 8 maçlık Şampiyonlar Ligi lig aşaması programına başlayacak.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Roma arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Karşılaşma Fenerbahçe’nin sahasında oynanacak. UEFA fikstüründe sarı-lacivertlilerin lig aşamasındaki ilk rakibi Roma olarak yer alıyor.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Roma karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele futbolseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek. Maç: Fenerbahçe - Roma Tarih: 10 Eylül 2026 Perşembe Saat: 19.45 Kanal: TRT 1 Yayın: Canlı ve şifresiz

MARCO ASENSIO ROMA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Marco Asensio’nun Roma karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Fenerbahçe daha önce İspanyol futbolcunun MR görüntülemesinde sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme bulguları tespit edildiğini açıklamıştı. Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisini de kaçıran Asensio’nun tedavi ve saha çalışmalarına devam ediliyor.

GUENDOUZI ROMA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Matteo Guendouzi de Roma karşısında forma giyemeyecek. UEFA, Lyon-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Fransız orta sahaya 4 maç men cezası verdi. Cezanın 2 maçlık bölümü uygulanırken kalan 2 maçlık kısmı 1 yıllık deneme süresi boyunca ertelendi. Guendouzi bu nedenle Roma ve Aston Villa karşılaşmalarını kaçıracak.

GREENWOOD ROMA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Mason Greenwood’a aynı disiplin dosyası kapsamında 1 maç men ve 30 bin euro para cezası verildi. Ancak İngiliz futbolcunun 1 maçlık men cezası 1 yıllık deneme süresi boyunca ertelendi. Bu nedenle Greenwood’un mevcut UEFA kararı kapsamında Roma maçında oynamasına engel bulunmuyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE KİMLERLE OYNAYACAK?

Fenerbahçe, 2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasında toplam 8 farklı rakiple karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin rakipleri Roma, Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid oldu. Fenerbahçe; Roma, Slavia Prag, Liverpool ve Villarreal’i sahasında ağırlayacak. Aston Villa, Shakhtar Donetsk, LASK ve Atletico Madrid karşılaşmaları ise deplasmanda oynanacak.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe’nin lig aşamasındaki maç programı şöyle:

10 Eylül: Fenerbahçe - Roma — 19.45

14 Ekim: Aston Villa - Fenerbahçe — 22.00

20 Ekim: Fenerbahçe - Slavia Prag — 19.45

4 Kasım: Fenerbahçe - Liverpool — 20.45

25 Kasım: Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe — 23.00

9 Aralık: LASK - Fenerbahçe — 23.00

20 Ocak: Fenerbahçe - Villarreal — 20.45

27 Ocak: Atletico Madrid - Fenerbahçe — 23.00