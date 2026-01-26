Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Nihat Kahveci Tedesco'yu sert eleştirdi

En-Nesyri ve Duran yorumu

En-Nesyri'nin oyun yapısına uygun bir maçta sahaya sürülmediğini belirten Kahveci, "Bu kadar orta kestiğin bir maçta En-Nesyri oyuna girmeliydi" ifadelerini kullandı. Duran'ın oyuna girerken beklenti yarattığını ancak etkisiz kaldığını söyleyen Kahveci, istikrar vurgusu yaptı.