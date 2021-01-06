Fenerbahçe'nin Mesut Özil rüyası gerçek oluyor! İstanbul paylaşımı bomba

Fenerbahçe, sponsor işini halleder halletmez Mesut Özil’e 3.5 yıllık sözleşme teklif edecek. Mesut Özil'in sosyal medyada yaptığı paylaşım, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil rüyası gerçek oluyor. Sezon başından bu yana Fenerbahçe'de en çok konuşulan isimlerin başında gelen Mesut Özil'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, transferde bu kez mutlu sona çok yakın. İşte tüm detaylar....

Başkan Ali Koç'un, "Gerçekleşmesi zor bir rüya" dediği yıldız futbolcunun transferinde somut adımlar atan sarı-lacivertliler, mutlu sona yaklaştı. Sezon sonunda sözleşmesinin biteceği Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut'un ocak ayında Çubuklu'yu giymesi için tüm şartlar zorlanıyor.





Maaşın büyük bölümünü İngilizler karşılayacak

İngiliz ekibinin Mesut'un maaşının büyük bölümünü ödemeye razı olduğu öğrenilirken, yönetim, 32 yaşındaki futbolcunun sponsorluk gelirleriyle ilgili yaşadığı sıkıntıyı çözmeye çalışıyor. Arsenal'de olduğu süre içinde geçerli olan sponsorluk anlaşmaları bulunan Mesut Özil'in İngiltere'den ocak ayında ayrılması halinde yaklaşık 5.5 milyon Euro'luk bir gelirden mahrum kalacağı belirtiliyor.

3.5 yıllık sözleşme teklif edilecek

Tarafların anlaşması durumunda Mesut'un 6 aylık süreçteki maaşı için kasasından fazla para çıkmayacak olan Fenerbahçe, bu futbolcunun yeni sponsorluk anlaşmaları konusunda çalışmalar yapıyor. Fenerbahçe, sponsor işini halleder halletmez Mesut Özil’e 3.5 yıllık sözleşme teklif edecek.

"Bu şehir"

Öte yandan Mesut Özil, İstanbul Boğazı'nda çekilmiş bir fotoğrafını "Bu şehir" ifadesiyle paylaştı. Adı Fenerbahçe ile anılan Yunan stoper Sokratis'ten, Mesut Özil'in paylaşımına yorum yaptı.