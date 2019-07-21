Fenerbahçe'nin gündemindeki Aleksandar Kolarov'dan harika frikik golü

Roma hazırlık maçında Trastevere takımıyla karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Fonseca'nın as futbolcularla birlikte yedeklere de şans verdiği müsabakada Roma sahadan 10'a 1 gibi farklı bir skorla galip geldi. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kolarov da 11'de başladığı maçın 7. dakikasında harika bir frikik golüne imza attı.

Roma, hazırlık maçında Trastevere karşısında 10'a 1 skorla galip geldi. Roma'yı galibiyete taşıyan goller 3'te Dzeko, 7'de Kolarov, 21'de Cengiz Ünder, 22'de Antonucci, 30'da Dzeko, 45'te Cristante, 47'de D'urso, 48'de Schick, 59'da Peritto ve 88'de Defrel'den geldi. 7. dakikada sahneye çıkan Kolarov, attığı müthiş frikik golüyle yine sol ayağını konuşturdu.