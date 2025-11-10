Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den flaş ayrılık açıklaması
Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e düşürdü. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen bu mücadelenin ardından dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın Kocaelispor karşısından puansız ayrılması sonrası daha da önemli bir hal alan karşılaşmada Sarı-Lacivertliler rakibini 4-2 mağlup ederek hata yapmadı ve lider ile olan puan farkını 1'e düşürmeyi başardı.
Karşılaşmanın ardından mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen dikkat çeken ifadeler kullanırken Sarı-Lacivertliler'deki ayrılığı da açıkladı.
"Öylesine bir 7 gün geçti ki… Galatasaray Trabzon’la oynuyor, Fenerbahçe “En kötü berabere bitsin; ben de Beşiktaş’ı yenersem fıstık gibi olur” diyor. Bu hafta da “Zor ama Kocaeli puan alsa…” diyor ve her şey Fenerbahçe’nin istediği gibi gidiyor. Ancak çalışırsanız karşılığını alırsınız. Fenerbahçe’nin yükselişe geçtiğini görüyoruz."
"Çalışırsanız karşılığını alırsınız. Görüyoruz ki sadece oyuncuları forma sokmak değil, plan da önemlidir. Tedesco belli bir süre sonra camiayı çözdü."