Fenerbahçe'nin Devler Ligi fikstürü açıklandı! 2026-2027 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçları ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başladı. Bu sezon yeni lig formatıyla düzenlenen ve her takımın 4'ü iç sahada, 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakiple mücadele edeceği organizasyonda Fenerbahçe'nin fikstürü netlik kazandı. Sarı-lacivertli temsilcimizin Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynayacağı dev maçlar ile deplasman mücadelelerinin gün ve saat detayları UEFA tarafından ilan edildi. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2026-2027 sezonu Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç takviminin tüm ayrıntıları…

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması karşılaşmaları Eylül ayının ortasında başlayacak. Sarı-lacivertli temsilcimiz ilk lig mücadelesine 17-19 Eylül 2026 tarihleri arasında çıkacak. Yeni format gereği Ocak ayı sonuna kadar devam edecek olan lig aşamasında toplam 8 maç oynanacak.

2026-2027 FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

UEFA tarafından belirlenmiş olan Şampiyonlar Ligi lig aşaması genel maç haftaları takvimi şu şekildedir:

1. Maç Haftası: 15-17 Eylül 2026

2. Maç Haftası: 29-30 Eylül 2026

3. Maç Haftası: 20-21 Ekim 2026

4. Maç Haftası: 3-4 Kasım 2026

5. Maç Haftası: 24-25 Kasım 2026

6. Maç Haftası: 8-9 Aralık 2026

7. Maç Haftası: 20-21 Ocak 2027

8. Maç Haftası: 27 Ocak 2027

İLK 8 VE PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan Son 16 Turu'na yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler ise Son 16 Turu'na kalabilmek için iki ayaklı play-off mücadelesi verecek. Play-off eşleşme kuraları ve karşılaşmaları Şubat 2027 içerisinde tamamlanacak.