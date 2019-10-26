Fenerbahçelileri kızdıracak Mesut Özil'in sözleri

İngiltere Milli Takımı'nın eski kalecilerinde Paul Robinson, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gitmesinin kariyeri için iyi olmayacağını savundu.

Adı transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil için Ada basınından çarpıcı bir yorum geldi. İngiltere milli takımının eski kalecilerinden Paul Robinson, sarı lacivertli ekibin Mesut Özil için çekici bir alternatif olmadığını savundu.

Sky Sports'a konuşan Paul Robinson, Fenerbahçe'ye transfer olmanın yetenekli oyuncu için doğru bir adım olmayacağını ifade etti.

''Fenerbahçe'nin Mesut için çekici bir alternatif olduğunu düşünmüyorum''

Paul Robinson'un Fenerbahçelileri kızdıran açıklamaları şu şekilde: Fenerbahçe'nin Mesut için çekici bir alternatif olduğunu düşünmüyorum. Oraya gitmek, kendisi için doğru bir adım olmaz. Mesut Özil, üst seviye bir oyuncu ve daha iyi takımlarda oynayabilir. Ancak şu anda kulübüyle açık bir şekilde sıkıntı yaşıyor. Bunun derhal çözülmesi gerek."





ABD'ye gideceği iddia edildi

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü spor portalı Bleacher Report ise Mesut Özil'in bir sonraki durağının MLS olacağını öne sürdü. Arsenal ile sözleşmesi 2021 yazında sona erecek yıldız oyuncunun önceliğinin takımda kalmak olacağı ancak olası bir transferde MLS'i tercih edeceği yazıldı.