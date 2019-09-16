Fenerbahçeli yıldızlara Alanyaspor maçında tepki yağdı
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-1 geriye düştüğü maçta. özellikle sarı lacivertli futbolcular Zanka, Gustavo ve Ozan Tufan'a sosyal medyada tepki gösterildi.
Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor karşısında ortaya koyduğu kötü futbol özellikle sarı lacivertli taraftarları çok kızdırdı.
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Futbolcuların performansından memnun olmayan Fenerbahçeli futbol severler maç içinde çok hata yapan, Zanka ve Ozan Tufan'ı ve Emre Belözoğlu'nun yerine ilk 11'de maça çıkan Gustavo'nun performansı eleştirileri beraberinden getirdi.
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ELEŞTİRİLER 3 İSİM ÜZERİNDEN YOĞUNLAŞTI
Gustavo'nun takımı ileriye dönük iyi organize edememesi, Ozan Tufan'ın özellikle 3. goldeki bireysel hatası ve Zanka'nın maç içindeki güven vermeyen hareketleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
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İşte sosyal medyada gösterilen tepkilerden bazıları;
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