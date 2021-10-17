Fenerbahçeli Kim Min-jae'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon tartışmalara neden oldu
Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta ikinci sarıdan kırmızı kart göre Kim Min-jae'nin pozisyonu tartışmalara neden oldu.
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, mücadeleden 3-1'lik skorla gelip geldi. Bordo-mavililer bu sezonki yenilmezlik serisini sürdürürken ligdeki ikinci mağlubiyetini alan sarı-lacivertlilerin üç maçlık galibiyet serisi son buldu.
Sarı-lacivertlilerde 14. dakikada Kim Min-jae orta alanda Gervinho'yu düşürdü. Maçın hakemi Ali Şansalan, Güney Koreli futbolcuya sarı kart gösterdi.
Kim Min-jae bu kez 23'te Djaniny'i ceza alanına girerken düşürdü.
Ali Şansalan düşünmeden Fenerbahçeli stopere ikinci sarı kartını çıkardı ve Min-jae kırmızı kartla oyun dışında kaldı.