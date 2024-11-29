Fenerbahçeli futbolcular Prog zaferini taraftarla böyle kutladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı deplasmanına 2-1 yenerken maçın ardından tribünlerle bütünleşen futbolcuların kutlama anları Fenerbahçe sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertiler, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Son dakikalarda gelen golle galibiyete uzanan Fenerbahçe, Prag zaferini taraftarıyla kutladı. Maçın ardından tribünlerle bütünleşen futbolcuların kutlama anları Fenerbahçe sosyal medya hesabından paylaşıldı.