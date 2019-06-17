HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçeli eski futbolcu Müslüman oldu

Fenerbahçeli eski futbolcu Müslüman oldu

Bir dönem Fenerbahçe ve Sakaryaspor formaları giyen Brezilyalı futbolcu Sergio, futbolu bıraktıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi.

1998 yılında Brezilya'nın Botafogo takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Sergio Ricardo Messios Neves, Müslüman olduğunu açıkladı.

45 yaşındaki eski futbolcu Fenerbahçe'den sonra yine ülkemizde Sakaryaspor forması giymiş ve 1999'da Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olmuştu. 2010 yılına kadar Suudi Arabistan ve Katar takımlarında futbol oynayan Sergio, burada İslam'la tanıştı. Uzun yıllardır İslamiyet hakkında araştırmalar yapan ve Kur'an-ı Kerim'i okuyan Sergio, geride bıraktığımız Ramazan ayında Müslüman olmaya karar verdi.

"Elhamdülillah. Artık ben de Müslümanım"
"Mekke'ye ilk gittiğimde ne yapacağımı bilemedim. Ağlayasım geldi. Bilemiyorum... 45 yılımı geride bıraktım. Şimdi yeniden doğmuş, yeni bir insan gibiyim" diyen Sergio, kelime-i şehadet getirdiği bir video paylaştı ve "Elhamdülillah. Artık ben de Müslümanım" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na tebrik mesajı
F-35 programı yetkilisinden Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama
F-35 programı yetkilisinden Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama
Enerji içecekleri şoku! Sıcak havalarda içerseniz...
Enerji içecekleri şoku! Sıcak havalarda içerseniz...
Ziraat Bankası'ndan enflasyona endeksli 120 aya kadar vadeli konut kredisi
Ziraat Bankası'ndan enflasyona endeksli 120 aya kadar vadeli konut kredisi
Besin zehirlenmesi nedir besinlerden zehirlenmemek için neler yapılmalıdır?
Besin zehirlenmesi nedir besinlerden zehirlenmemek için neler yapılmalıdır?
Merkez Bankası'ndan piyasa yapıcı bankalara likidite imkanı!
Merkez Bankası'ndan piyasa yapıcı bankalara likidite imkanı!
ÖNCEKİ HABERLER
2022 maaşları artıyor mu 2002 maaşları son haber
2022 maaşları artıyor mu 2002 maaşları son haber
Ünlü şarkıcı Fulden Uras kelebek hastası çocukları izlerken duygulandı
Ünlü şarkıcı Fulden Uras kelebek hastası çocukları izlerken duygulandı
AÖL sınavı ne zaman AÖL 3. dönem açık lise sınav tarihi
AÖL sınavı ne zaman AÖL 3. dönem açık lise sınav tarihi
65 yaş maaşı alanlara temmuz zammı olacak mı son haber
65 yaş maaşı alanlara temmuz zammı olacak mı son haber
DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı TC ile sınav giriş belgesi alma
DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı TC ile sınav giriş belgesi alma
İran duyurdu zenginleştirilmiş uranyumda sınırı aşıyor
İran duyurdu zenginleştirilmiş uranyumda sınırı aşıyor
NASA'nın uydu yarışmasında Türk'ler çok konuşuldu
NASA'nın uydu yarışmasında Türk'ler çok konuşuldu
Memur maaşı ne kadar oldu yeni zam sonra son maaşlar
Memur maaşı ne kadar oldu yeni zam sonra son maaşlar
Yorumlar