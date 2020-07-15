Fenerbahçe'den Shaqiri bombası! Transfer pazarlığı başladı
Son iki sezondur hedeflerinin çok uzağında kalan Fenerbahçe, 2020-21 öncesi Liverpool'un yıldızıyla transfer bombasını patlatmak istiyor.
Galatasaraylı Younes Belhanda'ya 4 talip var. Katar'dan Al-Duhail ve Al-Rayyan'ın yanı sıra Suudi Arabistan'dan Al-Nasr ile Al-Ittihad futbolcuyla ilgileniyor.
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Galatasaray sezon sonunda Kayserispor'daki sözleşmesi bitecek olan Rumen kaleci Silviu Lung'a görüşme teklif etti.
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Liverpool'da forma şansı bulmakta zorlanan Xherdan Shaqiri, Fenerbahçe'ye önerildi. Galatasaray'ın da gündemindeki yıldız futbolcu için pazarlıklar sürüyor. Arnavut asıllı İsviçreli futbolcunun yıllık ücret konusunda 3 milyon euro talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise 2 milyon euro'da ısrarcı olduğu ifade edildi.
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Beşiktaş, Welinton için Alanyaspor'a kiralama teklifinde bulundu. Oyuncuyu bonservisiyle göndermek isteyen Alanyaspor ile siyah-beyazlıların görüşmeleri sürüyor.
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