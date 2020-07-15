Fenerbahçe'den Shaqiri bombası! Transfer pazarlığı başladı

Liverpool'da forma şansı bulmakta zorlanan Xherdan Shaqiri, Fenerbahçe'ye önerildi. Galatasaray'ın da gündemindeki yıldız futbolcu için pazarlıklar sürüyor. Arnavut asıllı İsviçreli futbolcunun yıllık ücret konusunda 3 milyon euro talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise 2 milyon euro'da ısrarcı olduğu ifade edildi.