Fenerbahçe'den Osimhen için resmi teklif! Napoli'ye en yüksek ücreti önerdiler

EN YÜKSEK TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

Ekol TV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Napoli'ye Osimhen için resmi teklif yaptı.

Haberin detayında, İtalyan kulübe şu ana kadar yapılan en yüksek teklifin sarı-lacivertli ekipten geldiği vurgulandı.