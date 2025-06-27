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Fenerbahçe'den Osimhen için resmi teklif! Napoli'ye en yüksek ücreti önerdiler

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Fenerbahçe'den Osimhen için resmi teklif! Napoli'ye en yüksek ücreti önerdiler

Fenerbahçe'nin, Victor Osimhen için Napoli'ye resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den Osimhen için resmi teklif! Napoli'ye en yüksek ücreti önerdiler - Resim: 1

Geçen sezonu Galatasaray'da geçiren ve attığı 26 golle Süper Lig'de gol kralı olan Victor Osimhen'in geleceği henüz netleşmedi.

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Fenerbahçe'den Osimhen için resmi teklif! Napoli'ye en yüksek ücreti önerdiler - Resim: 2

Al Hilal'in 50 milyon Euro'luk maaş teklifini reddeden ve Galatasaray'a henüz teklif yapmayan Nijeryalı oyuncuya, İtalyan ekibi Juventus'un ve Premier Lig ekiplerinin ilgisi bulunuyor. 26 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edildi.

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Fenerbahçe'den Osimhen için resmi teklif! Napoli'ye en yüksek ücreti önerdiler - Resim: 3

EN YÜKSEK TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

Ekol TV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Napoli'ye Osimhen için resmi teklif yaptı.

Haberin detayında, İtalyan kulübe şu ana kadar yapılan en yüksek teklifin sarı-lacivertli ekipten geldiği vurgulandı.

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Fenerbahçe'den Osimhen için resmi teklif! Napoli'ye en yüksek ücreti önerdiler - Resim: 4

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performansıyla şampiyonluğun mimarı oldu.

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