Fenerbahçe'den Osimhen için resmi teklif! Napoli'ye en yüksek ücreti önerdiler
Fenerbahçe'nin, Victor Osimhen için Napoli'ye resmi teklif yaptığı iddia edildi.
Geçen sezonu Galatasaray'da geçiren ve attığı 26 golle Süper Lig'de gol kralı olan Victor Osimhen'in geleceği henüz netleşmedi.
Al Hilal'in 50 milyon Euro'luk maaş teklifini reddeden ve Galatasaray'a henüz teklif yapmayan Nijeryalı oyuncuya, İtalyan ekibi Juventus'un ve Premier Lig ekiplerinin ilgisi bulunuyor. 26 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edildi.
EN YÜKSEK TEKLİF FENERBAHÇE'DEN
Ekol TV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Napoli'ye Osimhen için resmi teklif yaptı.
Haberin detayında, İtalyan kulübe şu ana kadar yapılan en yüksek teklifin sarı-lacivertli ekipten geldiği vurgulandı.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performansıyla şampiyonluğun mimarı oldu.