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Fenerbahçe'den Mert Çetin bombası! El sıkışıldı

Fenerbahçe, uzun süredir Galatasaray'ın da ilgilendiği Mert Çetin için kulübü Roma ile prensip anlaşmasına vardı.

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Gelecek sezon için iyi bir stoper arayan Fenerbahçe'de sürpriz gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Mert Çetin'i kadrosuna dahil etmek üzere

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sarı lacivertli takım, 23 yaşındaki A Milli stoperi satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

Prensipte el sıkışıldı
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, Mert'in takımı Roma ile yaptığı görüşmeler sonrasında prensipte anlaşmaya vardı.

Açıklanması an meselesi
Öte yandan kulüplerin artık küçük detayları görüştüğü belirtilirken, herhangi bir sürprizin olmaması halinde resmi olarak kısa süre içerisinde açıklanacağı yazıldı.

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