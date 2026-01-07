Fenerbahçe'den ikinci transfer! Guendouzi ile anlaşma sağlandı bonservis ve sözleşme detayları
Fenerbahçe, Musaba'nın ardından Lazio'nun yıldızı Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katıyor. Transferin bonservis ve sözleşme detayları netleşti.
Ara transfer döneminde ilk hamlesini Musaba ile yapan Fenerbahçe ses getirecek bir isimde daha mutlu sona çok yaklaştı. Orta saha için Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler Fenerbahçe'den önemli bir atak geldi.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe bu transferi tamamladı. Sarı-Lacivertliler Lazio kulübü ile 28+2 milyon Euro karşılığında 4.5+1 yıllık anlaşma sağladı.
İstanbul'a ne zaman gelecek?
Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre, Guendouzi, 11 Ocak Pazar günü oynanacak olan Verona-Lazio maçının ardından İstanbul'a gidecek.
Takım arkadaşlarına veda etti
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Matteo Guendouzi, takım arkadaşlarına veda ettiğini yazmıştı.