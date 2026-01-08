Fenerbahçe'den Guendouzi açıklaması

Fenerbahçe, Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.

Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Taner Sönmezer, Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek'in Guendouzi ile özel uçakla İstanbul'a hareket ettiği fotoğraf da paylaşımda yer aldı.

Guendouzi'nin saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olması bekleniyor. Fransız oyuncu, Galatasaray maçında kadroda yer alabilecek.

Fenerbahçe, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi ile 4,5 yıllığına anlaştı. Kanarya, Fransız oyuncu için 28+2 milyon euro'luk bonservis ücreti ödeyecek.