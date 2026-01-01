Fenerbahçe'den Goretzka bombası! Tedesco'nun saha içi lideri olacak
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Sarı-lacivertli ekip Alman ekibi Bayern Münih'in yıldız orta saha oyuncusu Leon Goretzka için resmi adımlarına atarken, oyuncunun temsilcisi ile de ilk görüşmenin yapıldığı bildirildi. işte detaylar...
Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco'nun raporu doğrultusunda orta sahaya transfer planlanırken, Almanya devi Bayern Münih'in yıldız ismi Leon Goretzka için girişimler başladı.
Sarı-lacivertli ekipte yönetim takıma katkı verecek tartışmasız bir ismi kadrosuna katmak isterken, Goretzka transferindeki rakipleri ise Avrupa'nın büyük takımları...
İlk görüşme yapıldı
Alman yıldızın menajeriyle ilk teması Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları kurarken, görüşme Doha'da gerçekleştirdi. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Bayern Münih ile de resmi görüşmelere başladı.
Yıldız ismi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe yönetimi kesenin ağzını açarken, Alman oyuncuya yıllık 10 milyon eurolara kadar çıkılabileceğinin sinyalleri verildi.