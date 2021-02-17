Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt: Yalanları kanıtlayacağız

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, olaylı derbiden sonra açıklama yapıyor. Metin Sipahioğlu, "Galatasaray'ın söylediklerinin hepsi yalan, koca bir, yalan. Kanıtlı, görüntülerle tescillenmiş bir yalan." dedi.

Abone ol

Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu olaylı maçın yankıları devam ediyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, açıklama yapıyor. İşte Metin Sipahioğlu'nun açıklamaları: Cumartesi günü oynanan Galatasaray maçından sonra başkanımız açıklama yaptı. 48 saat sonra resmi sitemizden VAR'dan skor nasıl etkilenebilir yönünde bir açıklama yaptık. Bu yaklaşımımız yeterli olmadığı için bazı taraftarlardan tepki aldı.

Galatasaray yönetimi ise maçtan sonra başkanlarının yaptığı açıklamayı ayrı tutuyoruz. Hafta içi Pazartesi'nden Cuma gününe kadar tam 5 kez konuştular. Başkanları, başkan yardımcıları... Konuştukça konuştular. Biz buna yanıt vermedik. Önemli bir maçımız vardı. Ona odaklandık ve kazandıktan sonra bu açıklama yapıp yapmamayı çok düşündük. Ancak spor kamuoyunda çamur at izi kalsın mentalitesinin yer tuttuğunu gördük. Onun için geçen hafta Galatasaray Başkanının yaptığı tüm iftiraları ve yalanları somut delillerle kanıtlamak için buradayız. Programın ilk bölümünde bu yalanları kanıtlayacağız. İkinci bölümde hakem hatalarını açıklayacağız.

Yalan ve İftira 1: Protokol girişinde isim kontrolü yapıldı ve bekletildik.



Gerçek: Yetkililerce misafirperverce karşılandıkları, isim kontrolü bile yapılmadan hızla içeri alındıkları görüntülerce sabittir. Ayrıca tüm protokol tribünleri Gençlik Spor İl Müdürlüğü kontrolündedir. pic.twitter.com/Fa1sEKPdu4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021

İlk haksız ithamlarından başlıyoruz. Ortada çok ciddi bir suç var. Bir camiaya inanılmaz iftiralar var. Bu seviyeyi kendileri yarattı. Biz bu programı yapmak zorunda kalsın, bunu herkes bilsin.

"Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e akreditasyon kimliği soruldu mu?" sorusunun ardından, Galatasaray TV'de ağırlanmayla ilgili yapılan yorumlar yayımlandı.

Hem yalan söylüyorlar hem de bilgisizler. İstanbul'daki ya da Türkiye'deki tüm stat protokolleri Gençlik ve Spor Müdürlüğüne aittir. Onlar onaylar veya onaylamaz. İstanbul'daki tüm statlarda Gençlik ve Spor Müdürlüğü, tüm hakların sahibidir. Oranın yetkisi bizde değildir. Orada kötü bir muamele yok ama olsa bile bu kulüpleri bağlamaz. Burada bir ayıp varsa ki, -kesinlikle yok- orada herhangi bir yanlış varsa bu kulübe ait değildir. Gençlik ve Spor Müdürlüğü de zan altında kalmasın. Müthiş ağırlamışlar.

Galatasaray Yönetimi 3 otobüs geliyor, içeri rahatça giriyorlar. Mustafa Cengiz, arkadaşlarını içeri rahatça alıyor, kimseye isim bile sorulmuyor. Mustafa Cengiz içeri herkesi almış ve en son da kendi girmiş. Hakikatten insan bu görüntülere bakınca utanır.

Galiba fazla film izliyorlar. Sanata düşkünler. Hayal güçleri çok yüksek. Bir yandan da şifre 1907 diyecek kadar hayal güçleri düşük. Her 1907 diyeni stada aldılar yalanı ikinci yalanlarıydı. Şifreyle stada alınma Türkiye tarihinde olmamıştır. Mustafa bey (Cengiz) geliyor, buyurun diyorlar. Rahatça içeri girdiler. Takır takır içeri girmişler. Birinci yalanı somut görüntülerle kanıtlamış olduk. Maalesef bunu söylemek zorundayız, hepsi koca bir yalan. Kanıtlı, tescilenmiş bir yalan.

Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Sipahioğlu’nun katıldığı “Gündem Özel” Programı, şimdi @fbtv’de! 👇https://t.co/rP0i3HDDxk — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021

Yusuf Günay'ı ciddi şekilde uyarıyoruz, sözlerine dikkat etsin. Militan ne demek, Fenerbahçe taraftarı için bu lafı nasıl kullanır? Bu kadar rahat, bu söylemleri kimse kullanamaz. Bu söylemler Türk sporunu farklı yere götürür, kimse altından kalkamaz. Hem yalan söyleyeceksin, hem militan diyeceksin... Bu iş tehlikeli yere gidiyor. Galatasaray'ın yöneticileri tehlikeli şeyler yapıyor. Fenerbahçe olarak Yusuf Günay'ı militan kelimesi için uyarmak zorundayız. Fenerium tribününde localarda - protokolde toplam kaç kişi var. Kapasitesi 1265, kenarları zaten boş. Toplamda 250'ye yakın kişi var sadece. Maalesef Mustafa Cengiz 'çocukça' diye bir tabir kullanmış ama asıl çocukça yalanların neler olduğunu kamuoyu görmüştür şimdi. Ne 3000, ne 5000 kişi var. Sadece 1907 locasında 250-300 kişi var. Zaten emniyet tespit yaptı ve 250 kişinin olduğunu tespit etti. Emniyetin tespitlerinde de bu sayılar sabittir zaten.

Galatasaray takımı, maç sonunda taraftar olmayan tribüne gitti. Bu anlaşılabilir bir durum. Fakat dönerken protokol tribününe doğru tahrik edici hareketler yaptılar. Tüm Türkiye edepsizliği, seviyesizliği kimin yaptığını bu görüntülerde görüyor. Belhanda ve Onyekuru, protokol tribününe çocukça hareket yapıyor. Galatasaray Yönetimi, bunları susturacağına, protokolde hep beraber tezahürat yapıyor. 45 kez rakip ağırladık, böyle bir şeyi ilk kez gördük. Gittiğimiz her deplasmanda saygıyla ayrılıyorsak, medeniyetten uzak olan böyle insanları herkes konuşsun.

Voleybol maçında iki başkan da rakip takımı alkışladı, hoş bir ortam oldu. Ne büyük başkanımız varmış, 'Alkışlayın' diyor, onların başkanı da alkışlıyor. 17 kulübe 'İmzalayın' diyor, onlar da imzalıyor! Kimse kimsenin yanına gitmemiş, ikisi de rakip takımı alkışlamış. Neden böyle bir yola sapıyorlar, anlamak mümkün değil. Voleybol maçında çok güzel bir ortam olmuş, niye bu ortamı bozmaya çalışıyorsun? Ali Koç, alkışlamasını istemiş, Mustafa Cengiz de alkışlamış. Görüntüler ortada, kimse kimsenin yanına gidip alkışla demiyor.





Arda'nın ceza konusu bizi çok ilgilendirmez ama siz TFF olarak buna ceza vermezseniz, her kulüpten oyuncular küfür edip paylaşır, önünü alamazsınız. Maçtan sonra takımlar soyunma odasında istedikleri gibi davranabilirler elbette. Ancak maç kuralları gereği buralar da ceza verilebilir. Sanki biz komplo kurmuşuz, soyunma odasına biz kamera koymuşuz gibi davranıyorlar. Maçtan sonra insanlar sevinebilir. Sanki biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak komplo kurmuş ve soyunma odasından görüntü vermişiz. Siz çıkıyorsunuz nereden geldiği belli olmayan görüntüler diyorsunuz. 'Servis edilen' diye açıklama yapmışlar. Servis eden de Etebo, kaynağı da Etebo. TFF olarak bunlara ceza vermezseniz, yarın öbür gün her takım çıkıp maç sonlarında hakaretli görüntüler paylaşır. Bizim tarihimizde, soyunma odasından kimse görüntü yayınlamadı. Arda’yı çeken Etebo adlı oyuncuları, resmi hesabından paylaşmış. Sanki biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak komplo kurmuşuz, kamera yerleştirmişiz, biz servis etmişiz. Bu kadar da yalana, iftiraya gerçekten gerek yok. Türkiye her şeyi görüyor, biliyor.