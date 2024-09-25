Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a sert tepki Ataman'dan özür açıklaması geldi

Galatarasay-Panathinaikos maçında Fenerbahçe'nin mağlubiyetine gönderme yapan Ergin Ataman, sarı lacivertli camianın tepkisini çekti. Yönetimin sert açıklaması sonrası Ataman özür diledi.

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Galatasaray, dün oynanan hazırlık maçında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u konuk etti. Bu maçla birlikte Ergin Ataman da daha önce çalıştırdığı Galatasaray taraftarıyla tekrar bir araya geldi.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray Spor Kulübü Basketbol Şubesi Sorumlusu Can Natan, 17123 numaralı Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul Üyesi Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman’a üye numarasının yazılı olduğu formasını takdim etti.

Maçı Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos 85-56 üstünlük ile kazandı. Mücadelenin ardından tribünlerin sevgi gösterilerine cevap veren Ergin Ataman, geçen hafta sonu futbolda oynanan ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etmesiyle sonuçlanan derbiyle alakalı mesaj da verdi.

Dün oynanan maçta yaptığı gönderme sonrası Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

‘BÖLÜCÜ, AYRIŞTIRICI, AŞAĞILIK HAREKET’

Kızılhan, "Milli takım hocası kimliğine yakışmayan, ismini bile anmak istemediğim o şahsın hareketiyle ilgili bölücü, ayrıştırıcı, aşağılık hareketiyle ilgili kendi aramızda istişareleri yaptık. İlgililer ile görüştük. Konu hakkında camiamızın içi rahat olsun. İlgili aksiyonları alacağız, ilgili duyuruları çok kısa süre içerisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman'dan özür

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, yaşananlarla alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Fenerbahçe camiasından özür diledi.

'Herhangi bir camiayı hedef alma amacım olmadı'

Ataman'ın yaptığı açıklama şöyle; Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında, taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şekide, basına da yansıyan "3-1" hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır.

'Fenerbahçe camiasından özür dilerim'

Ben her fırsatta Fenerbahçe camiasına duyduğum saygıyı dile getiren ama sahada onların en büyük rakiplerinden biri olduğumun altını çizen bir antrenörüm. Dünkü hareketimin Fenerbahçe camiasında yarattığı rahatsızlığın farkındayım. Hiç arzu etmediğim şekilde oluşan algı dolayısıyla da samimi üzüntümü belirtmek isterim. Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim.