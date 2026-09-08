Fenerbahçe'den büyük hamle! Ceza sonrası Kerem'in maaşı resmen katlandı

Milli oyuncuya geçen sezon kulüp tarafından yıllık 222 bin TL ücret ödendiğini ve bu rakamın federasyonda kayıtlı olduğu belirtildi. UEFA'nın İstanbul'da inceleme yaptığını ve sonrasında Kerem'in yıllık ücretinin 4 milyon 750 bin euroya çıktığını iddia etti.