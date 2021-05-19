BIST 1.460
DOLAR 8,40
EURO 10,27
ALTIN 505,36
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE
ADV Gazze'ye umut ol

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Valentin Rosier çalımı

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Valentin Rosier için Fransız sağ bekin bonservisini elinde bulunduran Sporting'in kapısını çaldı. Yetkililer, oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediklerini Portekizlilere iletti.

Abone ol

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden başladı. Gelecek sezon bir süredir hasret kalınan şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, bu yönde çalışmalarını da hızlandırıyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde bomba etkisi yapacak bir transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Fenerbahçe, Sporting'in kapısını çaldı
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Sarı-lacivertliler, performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Valentin Rosier için Fransız sağ bekin bonservisini elinde bulunduran Sporting'in kapısını çaldı. Yetkililer, oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediklerini Portekizlilere iletti.

5 milyon euro
Sporting'in Rosier için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği, Fenerbahçe'nin ise gaza basmak için seçim sürecinin tamamlanmasını beklediği ifade edildi. Bu transferde Valentin Rosier'in tercihi hayli belirleyici olacak. Fransız futbolcu, şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ta kalmayı istiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Mahmut Tanal'dan İsrail'e suç duyurusu
Fiyat İstikrarı Kurulu geliyor! Vatandaş daha ucuza alsın
İstanbul’da korkunç cinayet: Su vermedi diye kalbinden bıçakladı
Trump’ın başı savcılarla dertte: Ceza soruşturmasına dönüştü
İş dünyasının acı günü! Erol Çarmıklı hayatını kaybetti
Balıkesir'den acı haber! Covid-19'a yakalanan hemşire emeklilik dilekçesini veremedi
Antalya'da cam şişeyle bekçiyi boynundan yaraladı
Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! 5 isme kafayı taktı
Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu
Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Beşiktaş taraftarı rahat olsun
Yorumlar 2 yorum