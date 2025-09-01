Fenerbahçe'den Asensio bombası! İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinin ardından Paris Saint-Germain’den Marco Asensio ile de anlaşma sağladı.

UEFA listesinin bildirilmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu transferi sonrası bir yıldızı daha kadrosuna katıyor.

FENERBAHÇE ANLAŞMA SAĞLADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, yaz transfer döneminde uzun süredir ilgi gösterdiği Marco Asensio transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain kulübüyle her konuda anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYOR

İspanyol oyuncu, gece saatlerinde İstanbul'a gelecek. Asensio'nun, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

ASENSİO'NUN KARİYERİ

Real Madrid, PSG, Aston Villa gibi önemli takımların formasını giyen Asensio'nun, piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

29 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu Aston Villa'da kiralık geçirmişti.