Fenerbahçe'den 15'lik Arda Güler'e imza

Fenerbahçe, 2005 doğumlu Arda Güler ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe, altyapıdan yetişen Arda Gürel ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2005 doğumlu Arda Güler ile 2,5 yıllık mukavele imzalandığı belirtildi.

Orta saha pozisyonunda oynayan Arda Güler'in imzasına, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sportif direktör Emre Belözoğlu, idari koordinatör Selçuk Şahin, futbol akademi genel koordinatörü Tahir Karapınar ve genç futbolcunun ebeveynleri Ümit ile Serap Güler'in de katıldığı aktarıldı.