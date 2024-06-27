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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları! Taraftarlar da izledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları! Taraftarlar da izledi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertlilerin sabah antrenmanı taraftara açıldı.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları! Taraftarlar da izledi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. 

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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları! Taraftarlar da izledi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertlilerin sabah antrenmanı taraftara açıldı.

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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları! Taraftarlar da izledi

Antrenmana Emre Mor da katıldı.

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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları! Taraftarlar da izledi

Teknik direktör Jose Mourinho antrenmanı dikkatle izleyerek müdahalelerde bulundu.

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