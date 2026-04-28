Fenerbahçe’de Tedesco’dan ayrılık sonrası ilk açıklama

Fenerbahçe’de Konyaspor ve Galatasaray mağlubiyetlerinin ardından görevine son verilen teknik direktör Tedesco, ayrılığın kendisi için beklenmedik olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de Konyaspor ve ardından Galatasaray mağlubiyetiyle birlikte görevine son verilen Tedesco'dan ilk açıklama geldi. 

Tedesco, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada görevden alınmasının kendisi adına beklenmedik olduğunu dile getirdi.

"SÖZLEŞME UZATACAKTIK"

Tedesco, "Henüz erken bir sözleşme uzatma ihtimalini konuşuyorduk. Ancak sezon içindeki ikinci lig yenilgisinin ardından yollarımız ayrıldı" sözlerini kullandı. 

Genç çalıştırıcı, ayrılık sürecini değerlendirirken futbol dünyasında yaşanan hızlı değişime de vurgu yaptı ve "Bu, futbolun ne kadar hızlı değişen bir spor haline geldiğini bir kez daha gösteriyor. Ben başladığımda hedefimiz, birlikte sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktı. İşleri geçmişte alışılageldığinden biraz farklı bir şekilde ele almak istedik." ifadelerini kullandı.

"ÜZÜCÜ BULUYORUM"

Açıklamalarına devam eden Tedesco, "İşlerin bu noktaya gelmesini çok üzücü buluyorum." sözlerini sarf etti.  

Tedesco'nun görevine, sarı-lacivertli ekibin deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilmesinin ardından son verildi.

İlgili Haberler
"Evine gidildi" deyip açıkladı! Bomba iddia: Fenerbahçe, Tedesco görevdeyken İsmail Kartal ile anlaştı Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun yerine 2 güçlü aday! Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son yaptığı olay oldu Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi
Fenerbahçe'de Jürgen Klopp bombası
Fenerbahçe'de Jürgen Klopp bombası
Ankara kulislerinde asgari ücrete ek zam iddiası
Ankara kulislerinde asgari ücrete ek zam iddiası
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden sanık hakim karşısında! Skandal savunma!
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden sanık hakim karşısında! Skandal savunma!
Diyarbakır’da kaybolan 3 yaşındaki çocuk tarlada uyurken bulundu
Diyarbakır’da kaybolan 3 yaşındaki çocuk tarlada uyurken bulundu
Karabük’te feci kaza: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Karabük’te feci kaza: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Trump'tan İngiltere Kralı'nı utandıran çıkış: Annem genç Charles'a aşıktı
Trump'tan İngiltere Kralı'nı utandıran çıkış: Annem genç Charles'a aşıktı
Ömer Çelik'ten Mine Kırıkkanat'ın paylaşımına tepki: Lanetliyoruz, reddediyoruz
Ömer Çelik'ten Mine Kırıkkanat'ın paylaşımına tepki: Lanetliyoruz, reddediyoruz
Yılmaz Özdil CHP yönetimini ve sessiz kalan gazetecileri eleştirdi: Bukalemun gazeteciler
Yılmaz Özdil CHP yönetimini ve sessiz kalan gazetecileri eleştirdi: Bukalemun gazeteciler
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi devreye girdi! Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi devreye girdi! Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
Bilerek kırmızı gördü deniliyordu! Ederson'un yeni adresi belli oldu
Bilerek kırmızı gördü deniliyordu! Ederson'un yeni adresi belli oldu
Polisle alay eden plaza çalışanlarına 5'er yıl hapis talebi
Polisle alay eden plaza çalışanlarına 5'er yıl hapis talebi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 89 kişi tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 89 kişi tutuklandı