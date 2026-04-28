Fenerbahçe’de Tedesco’dan ayrılık sonrası ilk açıklama

Fenerbahçe’de Konyaspor ve Galatasaray mağlubiyetlerinin ardından görevine son verilen teknik direktör Tedesco, ayrılığın kendisi için beklenmedik olduğunu açıkladı.

Tedesco, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada görevden alınmasının kendisi adına beklenmedik olduğunu dile getirdi.

"SÖZLEŞME UZATACAKTIK"

Tedesco, "Henüz erken bir sözleşme uzatma ihtimalini konuşuyorduk. Ancak sezon içindeki ikinci lig yenilgisinin ardından yollarımız ayrıldı" sözlerini kullandı.

Genç çalıştırıcı, ayrılık sürecini değerlendirirken futbol dünyasında yaşanan hızlı değişime de vurgu yaptı ve "Bu, futbolun ne kadar hızlı değişen bir spor haline geldiğini bir kez daha gösteriyor. Ben başladığımda hedefimiz, birlikte sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktı. İşleri geçmişte alışılageldığinden biraz farklı bir şekilde ele almak istedik." ifadelerini kullandı.

"ÜZÜCÜ BULUYORUM"

Açıklamalarına devam eden Tedesco, "İşlerin bu noktaya gelmesini çok üzücü buluyorum." sözlerini sarf etti.

Tedesco'nun görevine, sarı-lacivertli ekibin deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilmesinin ardından son verildi.