Fenerbahçe’de tarihi adım! Bankalar Birliği defteri kapanıyor

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübün Bankalar Birliği anlaşmasından bu ay içinde çıkacağını duyurdu. Salar, açıklamasında tüm sürecin ayrıntılarının Ocak ayı sonunda düzenlenecek Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu tarafından camiaya tam şeffaflıkla aktarılacağını ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulübün bu ay içerisinde Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağını duyurdu.

''OCAK 2026'DA BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIYORUZ''

Salar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir. Sportif başarının yanı sıra finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı giderler. Ocak 2026'da Bankalar Birliğinden çıkıyoruz. Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

''TAM ŞEFFAFLIKLA PAYLAŞILACAKTIR''

Sponsorluk gelirlerinin sürdürülebilir şekilde artırılacağını vurgulayan Salar, şunları kaydetti:

"Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz. Tüm detaylar ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulunda başkanımız Sayın Sadettin Saran ve yönetimi tarafından camiamızla tam şeffaflıkta paylaşılacaktır. Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı kutluyorum. 2026 yılının, ülkemiz, insanlık ve Fenerbahçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

