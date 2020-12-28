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Fenerbahçe'de Samatta Club Brugge yolunda

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Samatta, Club Brugge yolunda. Fenerbahçe'nin listesinde iki golcü var.

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Fenerbahçe'nin sezon başında Premier Lig takımlarından Aston Villa'dan transfer ettiği Samatta, Belçika yolunda.

Takvim'in haberine göre; Gent formasıyla uzun yıllar Belçika Ligi'nde fırtına gibi esen 28 yaşındaki golcü için Club Brugge, tüm şartları zorluyor. Samatta'da ısrar eden Brugge'ün F.Bahçe'nin isteyeceği bonservisi ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.

Costa ile Muriqi listede
Ocak için Costa ile eski golcüsü Muriqi'yi listesinde bulunduran F.Bahçe, belirleyeceği bedelin ödenmesi halinde Samatta'nın satılmasına sıcak bakıyor. Sarı-lacivertlilerin kasasından Samatta'nın bonservisi için Aston Villa'ya 6 milyon euro ile sportif sonuçlara bağlı olarak ekstra 750 bin euro çıkacak.

Fenerbahçe Yönetimi'nin bu oyuncunun bonservisi konusunda karar vermesi bekleniyor.

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