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Fenerbahçe'de Nazım Sangare şoku! Yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Nazım Sangare'nin sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık saptanmış ve tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe'de dün oynanan Kasımpaşa maçı sonrasında sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'de bugün çekilen MR sonrasında bacağında yırtık tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin, bugün hastanede çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”

Sangare'nin 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

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