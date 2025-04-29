Fenerbahçe'de Mourinho operasyonu: 8 isimle yollar ayrılıyor

"MOURINHO İLE 2 SENE KONTRAT YAPTIK"

Koç, Jose Mourinho’nun da görevine devam edeceğini ifade ederek, “Artık her sene baştan başlayı istemiyoruz. Onun için 2 sene kontrat yaptık, böyle bir yükümlülüğe girdik. Bunu da burada ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.