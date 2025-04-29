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Fenerbahçe'de Mourinho operasyonu: 8 isimle yollar ayrılıyor

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Fenerbahçe'de Mourinho operasyonu: 8 isimle yollar ayrılıyor

Şampiyonluk umutları azalan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç göreve devam ederken, Jose Mourinho önderliğinde 8 futbolcunun gönderilmesi planlanıyor; kulüp yaklaşık 22 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de Mourinho operasyonu: 8 isimle yollar ayrılıyor

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe’de şampiyonluk umutları bir hayli az. Bu nedenle Yüksek Divan Kurulu öncesi toplanan taraftarlar Başkan Ali Koç’u istifaya davet etmişti.

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Fenerbahçe'de Mourinho operasyonu: 8 isimle yollar ayrılıyor

ALİ KOÇ: GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Ancak Başkan Ali Koç yaptığı açıklamayla görevine devam edeceğini söyledi. Koç, “Biz, yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

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Fenerbahçe'de Mourinho operasyonu: 8 isimle yollar ayrılıyor

"MOURINHO İLE 2 SENE KONTRAT YAPTIK"

Koç, Jose Mourinho’nun da görevine devam edeceğini ifade ederek, “Artık her sene baştan başlayı istemiyoruz. Onun için 2 sene kontrat yaptık, böyle bir yükümlülüğe girdik. Bunu da burada ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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Fenerbahçe'de Mourinho operasyonu: 8 isimle yollar ayrılıyor

Bunun yanında Fenerbahçe’de gelecek sezon için kadro yapılanması da başladı. Ali Koç, Portekizli teknik adamın isteklerini harfiyen yerine getirerek önümüzdeki sezona daha güçlü girmenin peşinde.

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