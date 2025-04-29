Fenerbahçe'de Mourinho operasyonu: 8 isimle yollar ayrılıyor
Şampiyonluk umutları azalan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç göreve devam ederken, Jose Mourinho önderliğinde 8 futbolcunun gönderilmesi planlanıyor; kulüp yaklaşık 22 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor.
Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe’de şampiyonluk umutları bir hayli az. Bu nedenle Yüksek Divan Kurulu öncesi toplanan taraftarlar Başkan Ali Koç’u istifaya davet etmişti.
ALİ KOÇ: GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ
Ancak Başkan Ali Koç yaptığı açıklamayla görevine devam edeceğini söyledi. Koç, “Biz, yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz” dedi.
"MOURINHO İLE 2 SENE KONTRAT YAPTIK"
Koç, Jose Mourinho’nun da görevine devam edeceğini ifade ederek, “Artık her sene baştan başlayı istemiyoruz. Onun için 2 sene kontrat yaptık, böyle bir yükümlülüğe girdik. Bunu da burada ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Bunun yanında Fenerbahçe’de gelecek sezon için kadro yapılanması da başladı. Ali Koç, Portekizli teknik adamın isteklerini harfiyen yerine getirerek önümüzdeki sezona daha güçlü girmenin peşinde.