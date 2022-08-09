Fenerbahçe'de Miha Zajc sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Fenerbahçe'de Ümraniyespor karşısında iyice performans sergileyen Miha Zajc, sosyal medyadan büyük örgü aldı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. 3-3 sona eren karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan Miha Zajc, maçın adeta kaderine değiştirerek sarı-lacivertlilerin sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı. Maçın ardından sosyal medyada Miha Zajc için binlerce övgü dolu paylaşım yapıldı.
Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyunu beğenilmedi.
Kadro tercihleriyle eleştirilen Jorge Jesus'a bu maç özelinde ise Miha Zajc üzerinden yüklenildi.
Karşılaşmanın 64. dakikasında oyuna giren Miha Zajc, gösterdiği performansla büyük beğeni aldı.