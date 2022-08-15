Fenerbahçe'de Jorge Jesus iki yıldızı gözüne kestirdi
Süper Lig'e 1 puanla başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus iki ismi kadroda görmek istiyor.
Transfer sezonu boyunca birçok transfer yapan Fenerbahçe'de hala bazı bölgelerde eksik bulunuyor. Bunlardan biri ise ileri uç. Teknik Direktör Jorge Jesus, Fran Navarro ve Mehdi Taremi'yi kadroya katmak için yönetime raporunu sundu.
Santrfor transferinde yoğun bir görüşme trafiği yaşayan Fenerbahçe birçok oyuncuyla temasa geçerken, anlaşma sağlanan bir isim henüz yok. Sarı-lacivertliler, Batshuayi transferinde Chelsea'nin bonservis talebini aşamadı.
Aboubakar konusunda ise oyuncunun 7 milyon Euro'luk yıllık maaşının ödenmesi konusunda sıkıntı var.
Maxi Gomez için yapılan ilk üç teklif kabul görmedi.