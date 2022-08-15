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Fenerbahçe'de Jorge Jesus iki yıldızı gözüne kestirdi

Fenerbahçe'de Jorge Jesus iki yıldızı gözüne kestirdi

Süper Lig'e 1 puanla başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus iki ismi kadroda görmek istiyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus iki yıldızı gözüne kestirdi

Transfer sezonu boyunca birçok transfer yapan Fenerbahçe'de hala bazı bölgelerde eksik bulunuyor. Bunlardan biri ise ileri uç. Teknik Direktör Jorge Jesus, Fran Navarro ve Mehdi Taremi'yi kadroya katmak için yönetime raporunu sundu.

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus iki yıldızı gözüne kestirdi

Santrfor transferinde yoğun bir görüşme trafiği yaşayan Fenerbahçe birçok oyuncuyla temasa geçerken, anlaşma sağlanan bir isim henüz yok. Sarı-lacivertliler, Batshuayi transferinde Chelsea'nin bonservis talebini aşamadı. 

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus iki yıldızı gözüne kestirdi

Aboubakar konusunda ise oyuncunun 7 milyon Euro'luk yıllık maaşının ödenmesi konusunda sıkıntı var.

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus iki yıldızı gözüne kestirdi

Maxi Gomez için yapılan ilk üç teklif kabul görmedi.

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