Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları! İsmail Kartal yönetiminde çalıştılar
Fenerbahçe, 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalıştı.
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmaları ile başladı.
Daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, dar alandaki çift kale maçlarla idmanı tamamladı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın tamamladıktan sonra maç için Gaziantep'e gidecek.