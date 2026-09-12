Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları! İsmail Kartal yönetiminde çalıştılar

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmaları ile başladı.

Daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, dar alandaki çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın tamamladıktan sonra maç için Gaziantep'e gidecek.