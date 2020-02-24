Fenerbahçe'de Ersun Yanal Samandıra'da

Galatasaray maçının ardından istifa ettiği iddiaları ortaya atılan ve daha sonra bu iddiaları yalanlanan Ersun Yanal tesislerde bulunuyor.

Süper Lig’in 23’üncü haftasında kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray’a 3-1 mağlup olan ve şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe’de ligin son 3 haftasında oynanan futbol ve alınan sonuçlar, taraftarın da sabrını taşırdı.

Sahadan 3-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe, hem Kadıköy’de rakibine karşı yenilmezlik serisini devam ettiremedi hem de bir maç eksiği bulunan lider Trabzonspor’un ve aynı puandaki Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştü.

Ersun Yanal tesislere geldi

Yaşanan bu gelişmelerin ardından en çok merak edilen konu Ersun Yanal'ın görevinden istifa edip etmeyeceğiydi. Ersun Yanal bu sabah gerçekleştirilecek idman için tesislerde bulunuyor.





Kuvvet ve dayanıklılık çalıştılar

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tamamı salonda gerçekleştirilen antrenman saat 12.00’da başladı. Derbide 11’de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamlarken; diğer futbolcular ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla idmanı noktaladı.