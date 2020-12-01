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Fenerbahçe'de derbinin faturası iki yıldıza kesildi

Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilirken teknik direktör Erol Bulut, camia içinde eleştirildi. Debide görev alan iki futbolcu kızağa çekilecek.

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Fenerbahçe’de 15 yıl sonra yine aynı skorla, 4-3 kaybedilen Beşiktaş derbisinin şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler eksik rakibine karşı maç öncesi favori olsa da sahadan mağlup ayrıldı. Maç içinde rakibine karşı bir kişi fazla oynadığı bölümlerde dahi üstünlük kuramayan Fenerbahçe’de fatura teknik direktör Erol Bulut’a kesildi.

Maç sonunda sarı-lacivertli yönetim maçın hakemi ile alakalı eleştirilerde bulunsa da camiada ve kulüp içinde teknik heyetin yanlışları da sorgulandı. Zaten Erol Bulut da yaptığı basın toplantısında açıklamada mağlubiyeti hakeme bağlamadı ve bir anlamda öz eleştiri yaptı.

Serdar yerine Lemos
Derbiye savunmada Serdar Aziz-Lemos değişikliğe ile başlayan sarı-lacivertlilerde bu kararın bedeli ağır oldu. Defansın tüm dengesi bu nedenle bozuldu. Beşiktaş bir anda ilk 20 dakikada 2 farklı üstünlüğü alarak maçı kontrol etmeye ve daha rahat oynamaya başladı.

Papis Cisse şaşkınlığı
Bulut’un bir başka eleştirildiği konu ise yanlış kadro ile başlamasının dışında maçın içindeki hamleleri oldu. Papiss Cisse ve Pelkas’ın oyundan alınmasını kimse anlayamadı. Golü atan Cisse’nin eşi de maçın ardından sosyal medya hesabından teknik direktör Erol Bulut’a tepki göstermişti. Pelkas ise Perotti çıktıktan sonra sahada kilidi açabilecek tek isimdi. Bu ismin de çıkarılması Beşiktaş savunmasını rahatlattı.

Savunma dörtlüsünü bozmadı
Erol Bulut’un bir başka eleştirildiği konu da rakibi 10 kişi kalmasına rağmen savunmadan oyuncu çıkarmaması oldu. Benzer bir durumu Hatayspor maçında yaşayan sarı-lacivertliler rakip 9 kişi kalsa da savunma dörtlüsünü bozmamıştı.

Lemos hayal kırıklığı
Büyük ümitlerle transfer edilen Mauricio Lemos, Beşiktaş derbisinde hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında geliyor. Daha önce de kendisine verilen fırsatları iyi değerlendiremeyen Uruguaylı futbolcu bu şansı da kullanamadı. Teknik direktör Erol Bulut oyunu geriden kurma adına Lemos’u, Serdar Aziz’e tercih etse de savunma yönündeki sıkıntısı sebebiyle pozisyonlar verildi, goller yendi.

Caner-Serdar 11'e dönüyor
Bu hafta Denizlispor maçı ile birlikte Serdar Aziz-Tisserand ikilisi tandemde görev yapacak. Benzer şekilde Caner Erkin de tekrar ilk 11’e giriyor.  Novak ve Caner arasındaki fark son iki maçta fazlasıyla ortaya çıktı. Alınan bu mağlubiyetin ardından eski düzene dönülecek.

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