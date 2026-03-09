Fenerbahçe'de de yardımcı antrenörlük yapan teknik direktör Engin Fırat hayatını kaybetti!

Kariyeri boyunca Moldova ve Kenya Milli Takımları dahil pek çok ülkede Türkiye’yi temsil eden tecrübeli teknik adam Engin Fırat, İstanbul’da geçirdiği kalp kriziyle hayata gözlerini yumdu.

55 yaşındaki teknik adam, gece saatlerinde Lübnan'dan Türkiye'ye döndükten sonra havalimanında kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

MEMLEKETİ ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Engin Fırat'ın cenazesi bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Antalya'ya götürülecek. Fırat'ın naaşı, yarın Antalya'nın Kemer İlçesi'ndeki Göynük Beldesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

ENGİN FIRAT KİMDİR?

Engin Fırat’ın teknik direktörlük yolculuğu 2002 yılında Fenerbahçe’de başladı. Alman teknik adam Werner Lorant’ın yardımcısı olarak sarı-lacivertli ekipte görev alan Fırat, kariyerinin ilk önemli deneyimini burada edindi. Fenerbahçe’deki görevinin ardından Lorant ile birlikte Almanya’ya giden deneyimli çalıştırıcı, LR Ahlen’de de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Avrupa’nın ardından kariyerini farklı coğrafyalara taşıyan Fırat, Güney Kore’de Incheon United’da çalıştı ve daha sonra Türkiye’de Sivasspor’da görev aldı. Kariyerinin önemli bir bölümünü İran futbolunda geçiren Fırat, Saipa FC ve Sepahan gibi kulüplerde teknik ekipte yer aldı. Bu süreçte İran futbolunun efsane isimlerinden Ali Daei’nin yardımcılığını üstlenerek İran Milli Takımı’nda da görev yaptı.

2019 yılında Moldova Milli Takımı’nın teknik direktörlüğüne getirilen Fırat, uluslararası alandaki ilk milli takım deneyimini yaşadı. Deneyimli teknik adam, 2021 ile 2024 yılları arasında Kenya Milli Takımı’nı çalıştırdı ve bu dönemde Afrika temsilcisiyle 21 karşılaşmaya çıktı.

Engin Fırat, son olarak 8 Şubat 2026 tarihinde Lübnan’ın köklü kulüplerinden Nejmeh SC ile sözleşme imzalayarak kariyerine Orta Doğu’da devam etme kararı aldı.