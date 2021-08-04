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Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş depremi!

Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş depremi!

Fenerbahçe, Teknik Direktör Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

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Fenerbahçe'de son dakika Caner Erkin ve Sinan Gümüş depremi yaşandı. İki futbolcu Vitor Pereira'nın kararıyla çalışmalarına takımdan ayrı devam edecek. Kulüpten yapılan açıklamada 'Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması:

"Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir.

Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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