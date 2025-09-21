Fenerbahçe'de başkanlık seçimi! Oy sayma işlemi başladı

Fenerbahçe’nin olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı. Ali Koç ve Sadettin Saran’ın yarıştığı başkanlık seçiminde sandıkların kapanmasının ardından sayım işlemine geçildi.

Fenerbahçe, olağanüstü genel kurul toplantısında oy verme işlemleri sona erdi. Sarı-lacivertli kulüpte Ali Koç ve Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor.

Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirildi.

1. SANDIK SONUCU: Ali Koç 60-82 Sadettin Saran

18:00: Başkanlık seçimlerinde sayım başladı.

17:30: Sadettin Saran'a ait bahis şirketi, tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

17:15: Başkanlık seçiminde 24 bin oy kullanıldığı açıklandı.

17:00: Fenerbahçe'de oy verme işlemleri bu dakika itibarıyla sona erdi. İlerleyen dakikalarda sayıma başlanacak.

16:50: Sadettin Saran'ın ekibinden yeni açıklama:

"Değerli Fenerbahçeliler,

Olağanüstü seçimli genel kurulumuzun yapıldığı stadımıza; kongre üyesi olmayan kalabalık bir grubun, görevliler yardımıyla tribünlere giriş yaptığını üzülerek takip etmekteyiz.

Demokrasi şölenimizi tüzüğümüzün gereklerine uygun ve Fenerbahçe’ye yakışır bir şekilde sürdürmenin, başta mevcut yönetimimiz olmak üzere hepimizin görevi olduğunu hatırlatmak isteriz.

Üye veya görevli kartları olmayanlar dışarı çıkartılmalıdır."

15:30: Fenerbahçe'nin yarıştan çekilen başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp Kadıköy'de oyunu kullandı. Kutlualp'in açıklamaları şöyle:

"Ben Fenerbahçe'de kasiyer olmaya razı olmuş bir adamsam onun dışındaki her görevi kabul edeceğimi söylüyorum. Benim şahıslarla alakam yok. Şahısların benimle bir alakası olsa bile benim derdim Fenerbahçe. Taraftarı temsil eden kongrenin kararını kimse önceden temsil edemez. Burada çeşitli kriterler var. En doğru anket, buradaki seçim sandığından çıkacak ankettir. Son ana kadar bir kongre üyesini arayıp ikna etme gibi bir metodumuz hiçbir zaman olmadı. Saygıyla bekleyeceğiz. Şurada üç dört saat bir şey kaldı. Seçilecek yönetimin ilk icraatı, eğer Sadettin Saran seçilirse, oradaki tüm Galatasaraylıları göndermeli."

15:21: Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da kullanılan oy sayısı 21 bine ulaştı.

15:00: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, gün içerisinde Kadıköy'e gelerek oyunu kullandı. Sonrasında açıklamalarda bulundu:

"Ciddi yatırımlar yapıldı. Bu defa, oyunculardan ve antrenörlerden öbür tarafa çıkarıp, yöneticilerin tavırları belirleyici rol oynuyor. Bu rol oynamanın eksik olduğu kanısındayım. Doğru ve adil davranışlar, zaten dışarıdaki muhalif olanları bile o grubun içinde tutmaya devam eden davranış biçimi oluyor. Mührü elinde olanların davranış biçimleri önemli olan. Birlik bütünlük isteniyorsa, bunu adil davranışlarla kurmak daha mümkün. Son güne kadar iki başkan da seviyeyi düşürmeden geldiler. Son gün biraz daha bireyselleşti gibi gözüktü olay. Geçen seçimlere göre daha saygılı ve sevgili bir seçim dönemi olduğunu söyleyebilirim. Kişiselleştirmek istemiyorum, lütfen yanlış dahi anlamayın ama seçenek dahi olamamayı anlayamıyorum. Onun için burada kısa keseyim. Antrenörlüğü bırakmadığımı, çalışacağımı söylemiştim. Fenerbahçe'nin baha ihtiyaç duymasını hiçbir zaman istemedim ama ihtiyaç duyulduğu zaman, hiçbir ön koşul olmadan bütün gövdemle, vücudumla gelebileceğimi söyledim. Bu saatten sonra ihtiyaç olmasın ama olursa gelebileceğimi söylüyorum."

14:30: Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç oyunu kullandı.

13:30: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, seçime katılımla ilgili bir açıklama yaptı. Mosturoğlu, "Saat 13:00 itibari ile şu anda katılım 7 bin civarında. 15 binin üzerinde bir katılım olacak gibi gözüküyor." dedi.

12:55: Fenerbahçe'de 12.30 itibarıyla olağanüstü seçimli genel kurulda oy vermek için 6 bin 700 kişi katıldı.

12.00: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, HaberTürk - HT Spor ortak yayınında açıklamalarda bulunuyor:

"7 yıldır verilen bir emek var. Futbolun dışında her şey iyi. Tarihin en yüksek kadrosunu kurduk. Hocamızı seçerken, ilk yılında fark yaratan bir isim olmasına dikkat ettik. Futbolda pek çok şey değişti. Feyenoord maçında ruh buraya dönecek. Şampiyonluk sözümüz var, olmazsak sene sonu hesaplaşma. Feyenoord maçındaki ruh geri gelir, bunu kaybetmedik."

"Mali bağımsızlığa kavuşuyoruz. Kapatılması gereken açıklar var. Bunları kendi imkanlarımızla, destek veren iş insanlarıyla yapıyoruz. Fenerbahçe'nin artık 350 milyon euroluk geliri var."

"Şampiyon olmak için bütün şartları oluşturduk."

11.30: Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç oy kullanma merkezine geldi.

10.30: Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, 10.30 sularında sandığa gelerek oyunu verdi.

"Hepinize teşekkür ederim.Bugün Fenerbahçe'nin bayramı. Bugün Fenerbahçe için buradayız, ne Ali Bey için ne benim için. Önemli olan, katılımın çok olması ki gösterelim kendi ihtişamımızı. Sadece kendimize değil dışarıya da. O yüzden ben bugün için bayram diyorum. İnşallah değişimin ilk günü olacak bugün. Bu arada da söylentilere inanmayıp, bu bel altı vuruşlara ve söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız, çok sağ olun."

SARAN'DAN MEKTUP VAR

10.23: Sadettin Saran'ın seçim çalışmalarını yürüttüğü X hesabı "Söz Fenerbahçe" üzerinden bir mektup yayınlandı.

"Ölümsüz bir sevgiliye duyulan sonsuz bir aşk bizimkisi. O yüzden ne bir yere kaçabiliriz, ne de kalbimizden geçenleri durdurabiliriz. Bir başkan adayından çok, yan koltuğunda sarılıp gole sevinebildiğin biri olabildiğim için mutluyum ben. Seninle aynı sokakta yürüyebildiğim, aynı sırada bekleyebildiğim için mutluyum. Her maçın ilk düdüğünde seninle yan yana zıplayabildiğim için mutluyum. Bir sevgimiz değişmez: Fenerbahçe'ye. Bir de bil ki, başkan olsam bile seninle yan yana oluşum değişmez. Ben aynı ben, sen aynı sen... Bir gün gideceğiz bu diyardan ama, Kadıköy'de birileri yeniden asacak bayrakları, yeniden dökülecek sokaklara. Şu adaylık sürecinde sevmeyi, sevilmeyi, düşmeyi, düşünce kalkabilmeyi, hiç bitmeyen bir macera olmam gerektiğini bana yeniden hatırlattığın için sonsuz teşekkürler Fenerbahçe taraftarı. Kongre üyelerimizle bugün sandıklarda; dizleri titreten taraftarımızla, tüm gücümüzle her gün, her yerde birlikte şampiyonluklara... Ne sabır, ne süre... Söz Fenerbahçe!"

LİSTELER

Ali Koç: Acar Sertaç Komşuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer, Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Atalay Rodopman.

Sadettin Saran: Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurul için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak sandıkların açılmasını bekledi.