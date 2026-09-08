Fenerbahçe’de ayrılıklar bitmedi! 8,3 milyon euroluk yıldız gidiyor, yeni takımı belli oldu

Yeni sezonun kadro yapılanmasını tamamlayan Fenerbahçe, Mason Greenwood, Nathan Ake, Vedat Muriqi, Romelu Lukaku ve Kojo Oppong’u kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertlilerde Sidiki Chérif, Fred, Dominik Livakovic, Omar Fayed, Sofyan Amrabat, Talisca, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Eğribayat, Emre Mor, Emre Demir, Engin Can Biterge, Anthony Musaba, Diego Carlos, Yiğit Fidan, Çağrı Fedai, Mustafa Akyıldız ve Adem Yeşilyurt takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe’de söz konusu ayrılıklara transfer döneminin sona ermesinin ardından bir isim daha eklendi.

RODRIGO BECAO RUSYA YOLCUSU

Championat’ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Rodrigo Becao’nun kiralık transferi için Rusya'nın Rodina takımı ile anlaşmaya vardı.

MAAŞI PAYLAŞILARAK ÖDENECEK

Rodina, Becao'nun yıllık 1.8 milyon euroluk maaşının 600 bin eurosunu karşılayacak. Kalan 1.2 milyon euroluk kısmı Fenerbahçe ödeyecek.

BECAO'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe’nin 2023-2024 sezonunda İtalyan ekibi Udinese’den 8 milyon 312 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Becao, 38 maçta oynarken 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi.