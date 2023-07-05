Fenerbahçe'de Ali Koç'tan şampiyonluk mesajı, İsmail Kartal'dan flaş Arda Güler sözleri

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal'ın imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. "Hocamızın Fenerbahçe anlayışına göre yöneteceğinden şüphemiz yok" diyen Ali Koç "Türkiye'de şampiyonluk sadece sahada kazanılmıyor" dedi. İsmail Kartal ise genç yetenek Arda Güler ile ilgili "Çok yetenekli ve gelişim içerisinde. Dünyanın en büyük kulüpleri kendisiyle ilgileniyor. Kendisi ve kulübümüz için hayırlısı neyse o olsun diyebilirim" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, başkan Ali Koç'un da katıldığı törenle sözleşme imzaladı. Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulunurken "Hocamızın Fenerbahçe anlayışına göre yöneteceğinden şüphemiz yok" derken "Türkiye'de şampiyonluk sadece sahada kazanılmıyor" ifadelerini kullandı.

İmza töreninde konuşan Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Hocamız bütün vaktini Samandıra'da geçiriyor"

"İmza törenimizi bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'inde yapmayı uygun bulduk çünkü hocamız bütün vaktini burada geçiriyor. Fenerbahçe'mize 10 yıl boyunca futbolcu olarak hizmet etmiş, 103 gollü şampiyonluğun efsane isimlerinden, 8.5 yıl boyunca çeşitli kategorilerde antrenörlük yapan, 2 sezon tam yetkiyle teknik direktrörlük yapan İsmail Kartal hocamızla yeni bir serüveni başlatmak için birlikteyiz."

"Yeniden yollarımız kesişecek demiştim"

"Geçen sezon yollarımız ayrılırken, 'bu buruk bir veda, yeniden yollarımız kesişecek' demiştim. Sevgisiyle, aidiyet duygusuyla, söz konusu Fenerbahçe ise elini taşın altına sokmaktan sakınmayan hocamızla yeniden bir arada olmaktan mutluyuz. Hocamız hiçbir beklentisi olmadan, hiçbir pazarlık yapmadan elin taşın altına soktu."

"Hocamızda zerre şüphemiz yok"

"Hocamız Fenerbahçe'nin tarihine, DNA'sına yakışır bir futbolcu anlayışıyla takımı oynatacağından zerre kadar şüphemiz yok. İsmail hocamız takımımıza geçen seneden dolayı son derece aşina. Hocamızı biz hep çalışkanlığı ve bağlılığıyla bildik. Ekip olarak harcadıkları mesai, ekip olarak tecrübeleriyle önemli başarılara imza atacaklarına inanıyoruz. Doğru transfer hamleleriyle bizler de ona destek olacağız."

"Hocamıza verebileceğimiz en büyük destek transfer beklentilerini karşılamaktır"

"3 transfer yaptık. Hocamızın kafasındaki şablona çok uydu bu isimler. Transfer listemizi hocamıza sunduk. Hocanın da eklediği isimler var. Önümüzdeki haftalar içerisinde çalışmalara başlayacağız. Transfer konusunda bizler acele ediyoruz ama Avrupa'da da daha transferin ilk günleri. Kimse acele etmiyor. Herkes tok satıcı. Eksisiyle, artısıyla fırsatları test ediyoruz. Hocamıza verebileceğimiz en büyük destek transfer beklentilerini karşılamak ve buradaki iklimi uygun hale getirmektir."

"Şampiyonluk sahada kazanılmıyor"

Türkiye'de şampiyonlu sadece sahada kazanılmıyor. Bunları istatistiklerle de destekleyeceğim. Son 3 sezonda en çok puan toplayan, galibiyet alan, gol atan takım Fenerbahçe."

İsmail Kartal'ın açıklamaları ise şöyle:

"Trendi takip ediyoruz"

"Fenerbahçe'den çok güzel şekilde uğurlandım. Başkanımız 'Bir gün yollarımız kesişebilir' dedi. Yeniden beraberiz. Geride kalan bir sene boyunca neler yaptığımızı anlatayım. Ayrı olduğum süreçte ekip arkadaşlarım, Avrupa'da bazı takımları ve teknik direktörleri takip etti. Trendi takip ediyoruz, olaya hakimiz. Yurt içinde hiçbir maçı kaçırmadan izledik. 2-3 haftada bir arkadaşlarımızla değerlendirmeler yaptık."

"Taraftara çağrımdır"

"9 yıl oldu, şampiyon olmak istiyoruz. Camianın beklentisinin farkındayım. Birlik olursak sezonu en güzel şekilde bitireceğiz. Ekibimle bu yola baş koydum. Taraftara çağrımdır, biz takım olarak ateşi yaktık sıra sizde. Allah'ın izniyle bu sene şampiyonuz."

"Rusya dönüşü ayrılanlar olacak"

"Transferin hemen gelmesini isteriz ama olmuyor. Başka kulüpler devreye giriyor. Şimdi bir de Araplar devreye girdi, kolay olmuyor. Fenerbahçe'ye yakışır oyuncuların transferini başkanımız ve yönetimimiz de istiyor. Birlikte çok koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Takımımıza en büyük katkıları verecek oyuncuların peşindeyiz. Kısa süre sonra Rusya'da bir turnuvaya katılacağız. Turnuvadan sonra aramızdan ayrılan ya da aramıza katılan oyuncular olabilir. Sezon sonunda Allah'ın izniyle şampiyon olmak istiyoruz"

"3 bölgeye transfer yapacağız"

"Savunmaya, orta alana ve hücum hattına oyuncular alacağız. 3 bölgeye de transfer yapacağız"

"Altay'a teklifler olabilir"

"Altay Bayındır'a yurt dışından teklifler olabilir. Bu bir süreçtir. Bugünden yarına gerçekleşecek diye bir şey yok. Altay gitsin diye bir düşüncemiz yok. Başkanımızla birlikte bu süreci takip ediyoruz"

"Şampiyonluk bizim elimizden alındı"

"2014-2015 sezonunda biz şampiyonluğu kaybetmedik, şampiyonluk bizim elimizden alındı. Otobüsümüz kurşunlandı. Bu yarım kalan işimizi bu sezon hep berabere kenetlenerek son vereceğiz ve şampiyon olacağız. Ben buna inanıyorum"

"Arda Güler'i dünyanın en büyük kulüpleri istiyor"

Arda Güler çok yetenekli ve gelişim içerisinde. Dünyanın en büyük kulüpleri kendisiyle ilgileniyor. Kendisini yurt dışından kulüpler istiyor. Kendisi ve kulübümüz için hayırlısı neyse o olsun diyebilirim. Bu konu başkanımız ve Arda'nın tasarrufundadır."

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