Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Ali Koç, başkan adaylığı için de konuştu.

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Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri 29-30 Mayıs tarihinde yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda ise seçimler 5-6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantı'sında konuşma yapıyor. Ali Koç'un açıklamalarının satırbaşları şu şekilde;

- Hepinizin bildiği gibi artık her maçımız final. Olağanüstü bir lig yaşıyoruz pandemiden dolayı. Geçen sene lige ara verildi, yeni sezon hemen başladı. Düşme kaldırıldığı için 21 takımla sıkışık bir takvim var. Geçen hafta bizim için karlı geçti. BAY geçtiğimiz haftada rakiplerimiz puan kaybetti. Her maçımız bir final. Olağanüstü bir sezon yaşıyoruz. Taraftarın olmaması bizi de etkiledi. İç sahada olumsuz anlamda tarihi bir rekor kırarken, dış sahada ise üstün bir performans sergilediğimiz garip bir sezon geçiriyoruz.

''Artık her maçımız final''

- 36. haftadayız ve 69 puanla ikinci sıradayız. Bay geçirdiğimiz haftada 3 rakibimiz de puan kaybetti. Bizim için karlı bir hafta oldu. Çok şükür lehimize sonuçlar oldu. Artık her maçımız final. Birkaç haftaya kadar mucize olarak görülmesine rağmen yakaladığımız havayla yeniden yarışa girdik. Kadro derinliğimiz kalan haftalarda rakiplerimize göre bize avantaj sağlayacaktır.

''Şampiyon olmak istiyoruz''

- Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Hakem hatalarından pek çok puan kaybettik. Her şeye rağmen toparlandık ve şampiyonluktan vazgeçmedik. Son viraja girerken Fenerbahçe'miz, bir kez daha şampiyonluk adayı olarak anılmaya başlandı. Diğer şampiyonluk adayı rakiplerimize göre kadro derinliğimiz bize bu süreçte avantaj yaratacaktır diye umuyorum. Şampiyon olmak istiyoruz.

''Erol Bulut'a teşekkür etmek istiyorum''

- Erol Bulut’la yollarımızı ayırdık ama duruşuyla her zaman yanımızda olacaktır. İnşallah çok başarılı bir teknik direktör olacaktır. Erol Bulut'a teşekkür etmek istiyorum. Bugün şampiyonluk konusunda konuşuyorsak onun sayesindedir. Bizim için özel bir yeri vardır. Son derece beyefendi birisi. Her zaman desteğimiz kendisi ile olacak. Emre Belözoğlu teknik adam olarak tecrübesiz olsa da zekasıyla bu işin altından kalkacaktır. Ona kalan haftalarda güvenimiz tam.

''Taraftarımızdan ricam maçlarımıza odaklanalım, işimize bakalım''

- Son 15 yıldır Fenerbahçe'ye yapılanları tüm Türkiye biliyor. Komple teorilerinden bahsedeceksek en fazla canı yanan takım bizizdir. Taraftarımızdan rica ediyorum şampiyonluğa odaklansınlar. Son zamanlarda futbolu saha içinden saha dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Biz bunlara tek tek cevap vermeyeceğiz. Taraftarımızdan ricam maçlarımıza odaklanalım, işimize bakalım. TFF, MHK ve hakemlerimizden bir ricamız var. Lütfen, bu vebalin altına girmeden, sorumluluğunuzun bilincinde olarak, tarafsız ve adaletli olmak için elinizden ne geliyorsa çaba ve hassasiyet gösteriniz.

1959 öncesi şampiyonluklar

- Son dönemlerde en çok konuşulan konulardan biri de 1959 öncesi şampiyonluklarımız. Bu konuların tartışılmasını olumlu buluyorum. Gerekli başvurularımızı yaptık ancak bazılarının dediği gibi geçmişte herhangi bir başvuru söz konusu değildir. Biz 3 yıldır çalışıyoruz. Biz futbol tarihine ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkıyoruz. Bizim iddiamızı kuvvetlendiren birçok yerel bilgi ve belge söz konusudur.

''Ezeli rakiplerimizin kendi web sitelerinde bile bu şampiyonluklar yer almaktadır''

- Maalesef bugün bu konuyu sulandırmaya çalışıyorlar. Hala yerel ligler diyebiliyorlar. Galatasaray'ın kurucusu merhum Ali Sami Yen'in Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyaslarken Türkiye şampiyonluğu ifadesi kullandığı ortadadır. Galatasaray'ın kurucusu merhum Ali Sami Yen'in Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyaslarken Türkiye şampiyonluğu ifadesi kullandığı ortadadır. Ezeli rakiplerimizin kendi web sitelerinde bile bu şampiyonluklar yer almaktadır. Ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı zamanlarda konuşacağımıza, beraber çıkalım, istediğinizde yerde, hatta sizin kanalınızda bile konuşmaya hazırız. Sizlerin belirleyeceği kişilerle bu konuları konuşalım, polemiklere fırsat vermeyelim.

''Artık top TFF'de''

- 1959 öncesi şampiyonluklarımız için yaptığımız başvuru Türk futbolunun tarihine hatta Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihine sahip çıkma anlamı taşıyor aslında. Talep ettiğimiz hakkımız, er ya da geç verilecek, buna inanıyoruz. Artık top TFF'de. Onların vereceği karar, hem kendi tarihine, hem de Cumhuriyet tarihine sahip çıkma anlamına gelmektedir. Bu konuda acele etmeye gerek yok. Bizim de acelemiz yok. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü'yüz. Diğer rakiplerimiz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bunun büyük bir yükü var.

''Önümüzdeki yıl çok farklı ve çok iddialı 3 formayla geliyoruz"

- Tünelin sonundaki ışık her geçen gün daha yüksek şekilde parlıyor. Önümüzdeki yıl çok farklı ve çok iddialı 3 formayla geliyoruz. Aidat bedeli yıllık 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılacak.

Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Münir Göker; "Fenerbahçe filarmoni orkestrasının kurulmasını istiyorum. Fenerbahçe ismiyle de uyumlu. Mesela Beşiktaş filarmoni olmaz. Bunu ücretsiz olarak ben yaparım. Galatasaray ve Beşiktaş'ı yenmemizden daha fazla ses getirir."

Yeniden aday olacak mı?

- Başkan adaylığıyla ilgili net bir şey söylemenin erken olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber ihtiyaçlar ne gerektiriyorsa onun yapılacağından da hiç şüpheniz olmasın. Üzüldüğümüz, kırıldığımız, kaygılandığımız anlar oldu. Ancak başkan olduğum için pişmanlık duymadım.