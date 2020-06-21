Fenerbahçe'de 5 futbolcu FIFA’ya gitti
Max Kruse’nin önce FIFA’ya başvurması ardından sözleşmesini feshetmesinin ardından 5 Fenerbahçeli futbolcunun daha paralarını alamadığı için FIFA’nın yolunu tuttuğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin başından bu hafta kara bulutlar eksik olmadı.
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Türkiye Kupası'nın şokunu atlatamadan Kruse'nin tek taraflı olarak sözleşmesini feshetmesi sarı lacivertli camiayı şoka soktu.
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Kulübü zor duruma soktu
Fenerbahçe'de şimdi de ismi belirtilmeyen 5 futbolcunun paralarını alamadıkları için FIFA'ya gittikleri öğrenildi.
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Bu 5 oyuncunun sözleşmesini feshetmek gibi bir tutum içinde olmadıkları ancak maddi sebeplerle FIFA'ya Fenerbahçe'yi şikayet etmelerinin yönetimi çok zor duruma soktuğu ifade edildi.
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