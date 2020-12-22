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Fenerbahçe Yunan stoper Sokratis'in peşinde

Savunmadaki hataların ardından bu bölgeye takviye yapacak Fenerbahçe'nin hedefinde Yunan stoper Sokratis var.

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Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla penaltıya sebebiyet veren stoperlere sahip olan Fenerbahçe, ocak ayı öncesi yeni bir ismi listesine aldı.

Geçtiğimiz günlerde Londra'ya giden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de kadroya giremeyen Sokratis için
görüşme yaptığı iddia edildi.

Gelmeye sıcak bakıyor
Fotomaç'ın iddiasına göre; sezon sonunda sözleşmesinin biteceği İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan 32 yaşındaki stoperin gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Büyük kulüplerde oynadı
Kariyerinde AEK, Genoa, Milan, Dortmund ve Arsenal formaları giyen Sokratis, Yunanistan Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 

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