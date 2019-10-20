Fenerbahçe Yukatel Denizlispor’a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya gelecek.Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında bugün deplasmanda Yukatel Denizlispor ile mücadele edecek. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 7. haftada konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 yenilmişti.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta hanesine 11 puan yazdırdı. Ev sahibi Yukatel Denizlispor'un ise ligde 8 puanı bulunuyor.

Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Denizlispor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS HD1'den canlı olarak verilecek.

Muhtemel 11'ler:

Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Murawski, Olcay, Zeki, Barrow,Sackey, Estupinan

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Gustavo, Emre (Jailson), Ozan, Rodrigues, Zajc (Tolgay), Vedat Muriqi.