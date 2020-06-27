Fenerbahçe Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı (CANLI İZLE)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe'de Serdar Aziz sakatlık sonrası 11'e geri döndü.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Sarı-lacivertliler, oynadığı son 2 resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, ligde de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, haftaya 43 puanla 7. basamakta giriyor.

FENERBAHÇE 0-0 YENİ MALATYASPOR

MAÇIN CANLI ANLATIMI BURADA OLACAK

İŞTE İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Mehmet, Rodrigues, Muriqi.

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Acquah, Hafez, Umut Bulut.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı lacivertlilerde, sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci, ile aillevi nedenlerden dolayı ülkesine Slovenya'ya dönen Miha Zajc, Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Serdar Aziz ve kart cezası nedeniyle kadroda bulunmayan Emre Belözoğlu yeniden takımdaki yerini alacak.

2 OYUNCU KART SINIRINDA

Sarı lacivertlilerde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi Vedat Muric ve Garry Rodrigues, kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.