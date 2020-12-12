Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı (CANLI)

Süper Lig'de artık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, altın değerindeki 3 puan maçına Kadıköy'de çıkıyor. Erol Bulutlu Kanarya, Yeni Malatyaspor'u devirirse maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Sarı-lacivertli ekibin zirve mücadelesindeki kritik anlar, gol pozisyonları ve önemli detaylar canlı yayınla İnternethaber'de...

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Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 12'nci haftasında 3 puan için kozlarını paylaşıyor... Erol Bulut ve Hamza Hamzoğlu'nun taktik savaşları vereceği karşılaşmanın heyecanı, canlı yayınla İnternethaber'de olacak...

Fenerbahçe 0-0 Yeni Malatyaspor (CANLI ANLATIM)

4- İlk pozisyon Malatya'dan... Soldan yapılan ortayı kaleci Altay çift yumrukla uzaklaştırdı.

7- Caner'in ortasında tehlike oluşturan topu Malatya savunması önledi.

10- GOOOL! Tetteh, Tisserand'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Malatya'da Adem büyük penaltıyı gole çevirdi. (0-1)

13- Gökhan Gönül'ün ceza sahasına girip içeri çevirdiği top kalecide kaldı.

18- Malatya ikinci gole yaklaştı... Tetteh'nin altıpastan yaptığı kafa vuruşunu kaleci Altay çıkardı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam, Hadebe, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah, Tetteh, Adem, Kubilay, Umut

Fenerbahçe'de Jose Sosa yedek kulübesinde yer alıyor.

İstatistikler

Ligde ilk olarak 2017-2018 sezonunda yer alan sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe ile İstanbul'da 3 resmi maç yaptı. Söz konusu mücadelelerde rakibini yenemeyen Yeni Malatyaspor, deplasmanda üç mağlubiyet yaşadı.

Sarı-siyahlı ekip, İstanbul'daki lig karşılaşmalarından 3-1, 3-2 ve 3-2'lik mağlubiyetlerle döndü.